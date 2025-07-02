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Теракт в «Крокусе» готовили с июня 2023 года в Турции и Афганистане

Подготовка к теракту в концертном зале «Крокус сити холл» велась с июня 2023 года на территории Турции и Афганистана, свидетельствуют материалы следствия.

Подготовка к теракту в концертном зале «Крокус сити холл» велась с июня 2023 года на территории Турции и Афганистана, свидетельствуют материалы следствия. Четыре подозреваемых — Шамсидин Фаридуни* (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Далерджон Мирзоев* (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Мухаммадсобир Файзов* (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и Саидокрами Рачабализода* (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) — прошли обучение методам террористической деятельности в турецких лагерях.

Согласно документам, с которыми ознакомилось агентство ТАСС, боевики освоили обращение с огнестрельным оружием, взрывчатыми и отравляющими веществами, а также прошли психологическую подготовку. Мухаммадсобир Файзов* выполнял роль связного между организаторами и исполнителями, координируя доставку оружия и поиск пособников.

Отдельно отмечается, что Рачабализода* по заданию руководителей выезжал в Афганистан через Пакистан по фальшивым документам, где продолжил обучение террористическим методам. План атаки включал тщательную подготовку исполнителей, выбор цели и обеспечение логистики для совершения преступления.

*Шамсидин Фаридуни — внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

*Далерджон Мирзоев — внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

*Мухаммадсобир Файзов — внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

*Саидокрами Рачабализада — внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Ранее сообщалось, что по делу о теракте в «Крокусе» раскаялся в содеянном только Шамсидин Фаридуни*.