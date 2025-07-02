Теракт в «Крокусе» готовили с июня 2023 года в Турции и Афганистане

Подготовка к теракту в концертном зале «Крокус сити холл» велась с июня 2023 года на территории Турции и Афганистана, свидетельствуют материалы следствия. Четыре подозреваемых — Шамсидин Фаридуни* (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Далерджон Мирзоев* (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Мухаммадсобир Файзов* (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и Саидокрами Рачабализода* (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) — прошли обучение методам террористической деятельности в турецких лагерях.