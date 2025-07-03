Азербайджан не ответил на ноты о доступе к арестованным россиянам

Власти Азербайджана приняли решение отменить несколько культурных событий с участием российских артистов и организаций, а также отказаться от участия в совместном межпарламентском заседании с Россией. Такие меры были приняты в ответ на задержания граждан Азербайджана, произошедшие 27 июня в Екатеринбурге. Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с официальным протестом и потребовало проведения тщательного расследования инцидента. В то же время российская сторона расценивает реакцию Баку как чрезмерно острую. Подробности происходящего — в материале URA.RU.