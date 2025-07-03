Суд поместил подростков из Миасса в спецприемник за надругательство над девочкой

По его словам, сначала суд решил не наказывать школьников из-за возраста — им по 12−13 лет. Но после многочисленных обращений прокуратура проверила вынесенное решение, следователи возбудили уголовное дело по статье о незаконном изготовлении и распространении порнографии с несовершеннолетними.