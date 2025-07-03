Суд поместил подростков из Миасса в спецприемник за надругательство над девочкой

Суд поместил в спецприемник подростков из Миасса Челябинской области, которые в январе надругались над девочкой-инвалидом. Об этом в среду, 2 июля, сообщил председатель комитета Госдумы Артем Метелев.
По его словам, сначала суд решил не наказывать школьников из-за возраста — им по 12−13 лет. Но после многочисленных обращений прокуратура проверила вынесенное решение, следователи возбудили уголовное дело по статье о незаконном изготовлении и распространении порнографии с несовершеннолетними.
В настоящее время подростки находятся в центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей и специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа.
— Это восстановленная справедливость. Пусть и запоздалая, — написал депутат в Telegram-канале.
Преступление произошло в январе текущего года. Подростки позвали гулять девочку-инвалида, а потом вынудили ее раздеться на улице, избили, изнасиловали и сняли все происходящее на видео. Ролик с издевательствами появился в Сети и распространился по местным чатам.
В апреле глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал предоставить повторный доклад по делу о надругательстве над 12-летней школьницей с инвалидностью в Челябинской области.