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Суд поместил подростков из Миасса в спецприемник за надругательство над девочкой

Суд поместил в спецприемник подростков из Миасса Челябинской области, которые в январе надругались над девочкой-инвалидом. Об этом в среду, 2 июля, сообщил председатель комитета Госдумы Артем Метелев.

Суд поместил в спецприемник подростков из Миасса Челябинской области, которые в январе надругались над девочкой-инвалидом. Об этом в среду, 2 июля, сообщил председатель комитета Госдумы Артем Метелев.

По его словам, сначала суд решил не наказывать школьников из-за возраста — им по 12−13 лет. Но после многочисленных обращений прокуратура проверила вынесенное решение, следователи возбудили уголовное дело по статье о незаконном изготовлении и распространении порнографии с несовершеннолетними.

В настоящее время подростки находятся в центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей и специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа.

— Это восстановленная справедливость. Пусть и запоздалая, — написал депутат в Telegram-канале.

Преступление произошло в январе текущего года. Подростки позвали гулять девочку-инвалида, а потом вынудили ее раздеться на улице, избили, изнасиловали и сняли все происходящее на видео. Ролик с издевательствами появился в Сети и распространился по местным чатам.

В апреле глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал предоставить повторный доклад по делу о надругательстве над 12-летней школьницей с инвалидностью в Челябинской области.