Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два мощных взрыва уничтожили производственное предприятие в Житомире

Два мощных взрыва в районе села Березина под Житомиром на северо-западе Украины привели к полному уничтожению производственного предприятия. Об этом сообщила областная военная администрация (ОВА).

Источник: Life.ru

Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко добавил, что в результате инцидента погибли два человека. Число раненых возросло до 24 человек. Он также сообщил о значительном ущербе: были полостью уничтожены 25 домов, множество других зданий повреждены. Кроме того, отключены 50 трансформаторных подстанций, в результате чего без электроэнергии остались 735 жилых домов.

Взрывы произошли на международной трассе Киев — Чоп днём в среду, 2 июля. Сейчас на месте инцидента работают спасатели, борясь с очагами возгорания. О причинах взрывов на данный момент власти не говорят.

Изначально сообщалось о взрыве и пожаре на топливном объекте. Возгорание охватило как АЭС, так и топливное хранилище.