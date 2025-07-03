Баку отвергает заявления о насилии по отношению к россиянам в Азербайджане

Азербайджан просит Россию не нагнетать обстановку.
Баку опроверг заявления о насилии в отношении задержанных россиян. Об этом заявили в азербайджанском МИДе.
«Заявления посольства России о применении правоохранительными органами Азербайджана физической силы к посещающим страну россиянам не имеют под собой никаких оснований. Вся необходимая информация о личности задержанных россиян и органах, ведущих расследование, была своевременно предоставлена российской стороне», — прокомментировал начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.
Ранее посольство РФ в Баку потребовало предоставить консульский доступ к задержанным в Азербайджане россиянам. В дипмиссии заявили, что соответствующая нота была направлена в МИД республики. Член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Ева Меркачева назвала кадры с места задержания россиян шокирующими. По ее словам, задержанные и избитые россияне стали «заложниками». И российские власти делают все необходимое для того, чтобы их вызволить, пишет «Национальная служба новостей».