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Баку отвергает заявления о насилии по отношению к россиянам в Азербайджане

Баку опроверг заявления о насилии в отношении задержанных россиян. Об этом заявили в азербайджанском МИДе.

Азербайджан просит Россию не нагнетать обстановку.

Баку опроверг заявления о насилии в отношении задержанных россиян. Об этом заявили в азербайджанском МИДе.

«Заявления посольства России о применении правоохранительными органами Азербайджана физической силы к посещающим страну россиянам не имеют под собой никаких оснований. Вся необходимая информация о личности задержанных россиян и органах, ведущих расследование, была своевременно предоставлена российской стороне», — прокомментировал начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Ранее посольство РФ в Баку потребовало предоставить консульский доступ к задержанным в Азербайджане россиянам. В дипмиссии заявили, что соответствующая нота была направлена в МИД республики. Член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Ева Меркачева назвала кадры с места задержания россиян шокирующими. По ее словам, задержанные и избитые россияне стали «заложниками». И российские власти делают все необходимое для того, чтобы их вызволить, пишет «Национальная служба новостей».