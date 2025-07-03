Баку отвергает заявления о насилии по отношению к россиянам в Азербайджане

Ранее посольство РФ в Баку потребовало предоставить консульский доступ к задержанным в Азербайджане россиянам. В дипмиссии заявили, что соответствующая нота была направлена в МИД республики. Член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Ева Меркачева назвала кадры с места задержания россиян шокирующими. По ее словам, задержанные и избитые россияне стали «заложниками». И российские власти делают все необходимое для того, чтобы их вызволить, пишет «Национальная служба новостей».