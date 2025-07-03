Профессор СПБГУ, получивший 10 суток ареста, подал заявление об увольнении

Профессор кафедры арабской филологии Санкт-Петербургского государственного университета Михаил Суворов, которому назначили 10 суток административного ареста за демонстрацию экстремистской символики, подал заявление об увольнении из вуза, следует из материалов на официальном сайте университета.
Ранее руководитель объединённой пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева сообщила РИА Новости, что Приморский районный суд постановил арестовать Суворова на 10 суток по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда или публичное демонстрирование нацистской либо экстремистской символики). Также у него изъяли телефон. По словам Лебедевой, причиной привлечения профессора к ответственности стал его пост в социальных сетях, опубликованный в 2022 году с лозунгом украинского «Легиона “Свобода России”»* (Верховный суд РФ в марте 2023 года признал террористической организацией и запретил на территории страны).
На сайте СПбГУ в разделе «виртуальная приёмная» опубликован ответ проректора по безопасности Дмитрия Грязнова на обращения, связанные с ситуацией вокруг Суворова. В нём говорится: «По решению Приморского районного суда Санкт-Петербурга М. Н. Суворову назначен административный арест сроком на 10 суток. В связи с поступлением данной информации в университет проводится служебное расследование. 26 июня 2025 года М. Н. Суворов подал заявление об увольнении из СПбГУ».
Ранее представитель судов Петербурга отмечала, что Суворов выразил раскаяние и пояснил суду, что три года назад опубликовал этот пост в поддержку друзей из Украины и забыл его удалить.
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