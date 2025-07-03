Профессор СПБГУ, получивший 10 суток ареста, подал заявление об увольнении

Ранее руководитель объединённой пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева сообщила РИА Новости, что Приморский районный суд постановил арестовать Суворова на 10 суток по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда или публичное демонстрирование нацистской либо экстремистской символики). Также у него изъяли телефон. По словам Лебедевой, причиной привлечения профессора к ответственности стал его пост в социальных сетях, опубликованный в 2022 году с лозунгом украинского «Легиона “Свобода России”»* (Верховный суд РФ в марте 2023 года признал террористической организацией и запретил на территории страны).