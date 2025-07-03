В Тольятти старшеклассники раскаялись за песню про Степана Бандеру: подробности

Выпускники, исполнившие песню про Степана Бандеру и гимн Украины, осознали неправильность своего поступка и искренне раскаялись. Об этом сообщила администрация Тольяттинской классической гимназии, опубликовав пост на своей странице «ВКонтакте».
«Зная о глубоком раскаянии всех выпускников, самовольно посетивших парк Победы, сожалении о совершенном ими безответственном поступке, мы убеждены, что они на всю жизнь запомнят полученный урок и никогда не повторят подобного впредь», — следует из текста опубликованного заявления.
В начале недели в ряде Telegram-каналов появилась видеозапись, где, как утверждается, тольяттинские выпускники исполняют песню «Батько наш Бандера, Украина — мати» и государственный гимн Украины после торжественного мероприятия.
Позднее следственное управление СК РФ по Самарской области возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) после появления в сети соответствующего видео. В ходе расследования были установлены личности семерых участников — выпускников 17−18 лет из тольяттинской школы. В настоящее время с ними проводятся допросы, а также назначена специальная лингвистическая экспертиза.
В гимназии выразили глубокое сожаление в связи с инцидентом, произошедшим с одиннадцатиклассником. Как сообщает администрация учебного заведения, 25 июня в парке Победы был зафиксирован случай с участием их выпускника, который вызвал искреннюю озабоченность у всего педагогического коллектива, учащихся и родителей.
При этом в заявлении учебного заведения подчеркивается двойное нарушение со стороны выпускников: семеро несовершеннолетних находились в ночное время в общественном месте без сопровождения взрослых, а также отмечено игнорирование требования о сопровождении учащихся родителями после официального окончания выпускного.
Руководство учебного заведения особо отмечаает, что базой образовательного процесса в гимназии выступает система духовно-нравственного развития и гражданско-патриотическое воспитание.
Ранее региональное управление СК России опубликовало информацию об установлении личностей семи подростков 17−18 лет, исполнивших в Тольятти гимн Украины и песню о Степане Бандере.