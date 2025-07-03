В Тольятти старшеклассники раскаялись за песню про Степана Бандеру: подробности

«Зная о глубоком раскаянии всех выпускников, самовольно посетивших парк Победы, сожалении о совершенном ими безответственном поступке, мы убеждены, что они на всю жизнь запомнят полученный урок и никогда не повторят подобного впредь», — следует из текста опубликованного заявления.