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Неизвестный перевел деньги москвички пострадавшим во время теракта в «Крокусе»

Неизвестный перевел деньги 88-летней пенсионерки в Москве пострадавшим в теракте в концертном зале «Крокус». Об этом сообщил Telegram-канал «Москвач+».

Неизвестный перевел деньги 88-летней пенсионерки в Москве пострадавшим в теракте в концертном зале «Крокус». Об этом сообщил Telegram-канал «Москвач+».

Пожилая женщина обнаружила, что с ее счета пропали 45 тысяч рублей после визита в банк. Из выписки она узнала, что средства перевели в фонд помощи пострадавшим в теракте в «Крокусе» 30 транзакциями.

Москвичка обратилась в правоохранительные органы, там возбудили уголовное дело о краже. Позже она заподозрила, что перевод мог сделать ее правнук.

В настоящее время пенсионерка решает, отозвать ли ей заявление, говорится в публикации.

Суд вынес приговор 20-летнему Вильяму, сыну звезды сериала «Интерны» Вадима Демчога. Его отправят в колонию общего режима на два года, но адвокат Владимир Шелупахин планирует обжаловать данное решение. Защитник утверждает, что на молодого человека свалили всю вину. Следствие не смогло найти кураторов, которые были инициаторами мошеннических схем с пожилыми людьми.