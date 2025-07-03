Неизвестный перевел деньги москвички пострадавшим во время теракта в «Крокусе»

Суд вынес приговор 20-летнему Вильяму, сыну звезды сериала «Интерны» Вадима Демчога. Его отправят в колонию общего режима на два года, но адвокат Владимир Шелупахин планирует обжаловать данное решение. Защитник утверждает, что на молодого человека свалили всю вину. Следствие не смогло найти кураторов, которые были инициаторами мошеннических схем с пожилыми людьми.