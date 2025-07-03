Ночное ДТП с участием автобуса произошло в Алматы

По информации корреспондента Zakon.kz, в момент столкновения автобус разворачивался.
В заднюю часть общественного транспорта на полном ходу влетел автомобиль Toyota Corolla. В результате этого ДТП пострадали его водитель и пассажир.
Прибывшая на место аварии бригада скорой помощи госпитализировала их.
В момент происшествия, с учетом позднего времени суток, в автобусе не было пассажиров.
Водитель городского маршрута отметил, что автомобиль Toyota двигался без госномеров.
Прибывшие сотрудники дорожной полиции обнаружили их в салоне автомобиля.
Предварительно, автомобиль двигался с превышением скорости. Полиция выясняет, почему водитель не смог избежать столкновения.
Несмотря на мощный удар, сам автобус получил минимальные повреждения и его водитель не пострадал.