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Ночное ДТП с участием автобуса произошло в Алматы

Ночью 3 июля в Алматы произошло ДТП. После полуночи на проспекте Саина, ниже улицы вдоль Большого Алматинского канала, автобус городского маршрута двигался в северном направлении в автопарк, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По информации корреспондента Zakon.kz, в момент столкновения автобус разворачивался.

В заднюю часть общественного транспорта на полном ходу влетел автомобиль Toyota Corolla. В результате этого ДТП пострадали его водитель и пассажир.

Прибывшая на место аварии бригада скорой помощи госпитализировала их.

В момент происшествия, с учетом позднего времени суток, в автобусе не было пассажиров.

Водитель городского маршрута отметил, что автомобиль Toyota двигался без госномеров.

Прибывшие сотрудники дорожной полиции обнаружили их в салоне автомобиля.

Предварительно, автомобиль двигался с превышением скорости. Полиция выясняет, почему водитель не смог избежать столкновения.

Несмотря на мощный удар, сам автобус получил минимальные повреждения и его водитель не пострадал.