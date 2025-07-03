Прохожие в столице спасли мужчину, пытавшегося покончить с собой

Мужчина пытался совершить самоубийство в вестибюле станции столичного метро, но прохожие спасли его. Об этом в среду, 2 июля, сообщил корреспондент РИА Новости, который оказался среди тех, кто спас ему жизнь.
Инцидент случился около 21:00 по московскому времени в вестибюле на входе на станцию метро «Парк культуры».
К молодому человеку тут же подбежали полицейские и прохожие, которые помогли ему и убедились, что он жив, сказано в статье.
11 июня мужчина, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, поджег квартиру на 12-м этаже дома на Белозерской улице в Москве, и грозился покончить с собой. Он отказался пускать в помещение спасателей и полицейских и потушил возгорание площадью два квадратных метра самостоятельно.
После этого мужчина вышел на балкон и стал угрожать, что покончит с собой. В результате нарушителя порядка задержали.