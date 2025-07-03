Прохожие в столице спасли мужчину, пытавшегося покончить с собой

11 июня мужчина, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, поджег квартиру на 12-м этаже дома на Белозерской улице в Москве, и грозился покончить с собой. Он отказался пускать в помещение спасателей и полицейских и потушил возгорание площадью два квадратных метра самостоятельно.