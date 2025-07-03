Число раненых при взрывах под Житомиром возросло до 24 человек, двое погибли

Число пострадавших в результате двух сильных взрывов в селе Березина под Житомиром на северо-западе Украины возросло до 24 человек, сообщил глава Житомирской областной администрации Виталий Бунечко.
Ранее сообщалось о двух погибших и 15 раненых. «Сегодня в 18:00 (московское время — прим. ТАСС) в населенном пункте Березина, расположенном недалеко от Житомира на международной трассе Киев — Чоп, произошли два мощных взрыва на одном из промышленных объектов. По последним данным, подтверждены два погибших и 24 пострадавших», — заявил Бунечко в эфире телеканала «Рада».
Он отметил, что работы по ликвидации последствий взрывов продолжаются. «Спасатели продолжают тушить очаги возгорания», — добавил он.
Ранее украинские СМИ сообщали о сильном взрыве на автозаправочной станции в Житомире, после чего трасса на Киев была полностью перекрыта. Позже выяснилось, что взрывы произошли на промышленном предприятии в пригороде Житомира — селе Березина. По данным местных властей, в результате инцидента полностью уничтожены два производственных корпуса. Также после взрывов отключились 50 трансформаторных подстанций.