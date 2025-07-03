Число раненых при взрывах под Житомиром возросло до 24 человек, двое погибли

Ранее сообщалось о двух погибших и 15 раненых. «Сегодня в 18:00 (московское время — прим. ТАСС) в населенном пункте Березина, расположенном недалеко от Житомира на международной трассе Киев — Чоп, произошли два мощных взрыва на одном из промышленных объектов. По последним данным, подтверждены два погибших и 24 пострадавших», — заявил Бунечко в эфире телеканала «Рада».