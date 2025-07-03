ТАСС: ВСУ за первую половину 2025 года потеряли более 265 тысяч бойцов

За указанный период Украина утратила около 4 тысяч единиц бронетехники. В частности, речь идет о 13 самолетах, 22 зенитных ракетных комплексах, 69 боевых машинах реактивной системы залпового огня, 3 979 танках и других бронированных машинах. Также были уничтожены или выведены из строя 6 727 единиц полевой артиллерии и минометов, 7 866 специальных военных автомобилей и свыше 27 тысяч беспилотных летательных аппаратов.