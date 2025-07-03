В Копейске у мужчины, которому разорвало руки взрывом коробки, обнаружили оружие

СК возбудил уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «е» части 2 статьи 105 УК России «Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом» и части 1 статьи 222 УК РФ «Незаконное хранение оружия и боеприпасов». Во время обысков у подозреваемого изъяли обрез охотничьего ружья, компоненты патронов и пороха.