В Копейске у мужчины, которому разорвало руки взрывом коробки, обнаружили оружие

У мужчины, которому разорвало кисти рук взрывом коробки в Копейске Челябинской области, нашли оружие. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.
У 60-летнего пострадавшего в руках произошел взрыв неустановленного предмета, который был в коробке. В результате мужчина получил серьезные травмы кистей рук, их ампутировали.
СК возбудил уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «е» части 2 статьи 105 УК России «Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом» и части 1 статьи 222 УК РФ «Незаконное хранение оружия и боеприпасов». Во время обысков у подозреваемого изъяли обрез охотничьего ружья, компоненты патронов и пороха.
Другие детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются, сказано в Telegram-канале ведомства.
До этого сообщалось, что жителю Копейска разорвало кисти рук из-за взрыва коробки, которую он нес. Взрыв произошел на улице Жданова.