Politico: в Киеве придумали новый план, чтобы вынудить США поставлять оружие

Ранее США временно приостановили поставки Украине ряда видов вооружения, включая ракеты для систем ПВО Patriot и другие боеприпасы, что вызвало обеспокоенность Киева и обсуждение этого вопроса с американскими дипломатами. На фоне задержек в прямых поставках Украина ищет альтернативные пути получения необходимого вооружения для поддержания обороноспособности.