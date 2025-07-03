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Politico: в Киеве придумали новый план, чтобы вынудить США поставлять оружие

Украина изменила подход к получению американских вооружений, запросив у Вашингтона разрешение на их закупку через европейские страны. Об этом сообщает американская медиа-организация.

Киев сменил тактику выпрашивания оружия.

Украина изменила подход к получению американских вооружений, запросив у Вашингтона разрешение на их закупку через европейские страны. Об этом сообщает американская медиа-организация.

«Украина придумала новый план того, как вынудить США отправлять ей больше оружия… попросить Вашингтон позволить Европе приобретать американское оружие для Украины», — пишет Politico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Ранее США временно приостановили поставки Украине ряда видов вооружения, включая ракеты для систем ПВО Patriot и другие боеприпасы, что вызвало обеспокоенность Киева и обсуждение этого вопроса с американскими дипломатами. На фоне задержек в прямых поставках Украина ищет альтернативные пути получения необходимого вооружения для поддержания обороноспособности.