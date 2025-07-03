Получивший десять суток ареста профессор СПбГУ подал заявление об увольнении

Получивший 10 суток административного ареста профессор Восточного факультета Петербургского госуниверситета (СПбГУ) Михаил Суворов подал заявление об увольнении. Об этом сообщается на сайте вуза.
Проректор по безопасности СПбГУ Дмитрий Грязнов ранее рассказал, что в связи с поступлением в вуз информации об аресте профессора должностными лицами университета проводится служебное разбирательство. 26 июня Суворов подал заявление об увольнении.
1 июля Приморский районный суд Петербурга назначил Суворову 10 суток административного ареста. Основанием стало решение по иску прокуратуры о пропаганде экстремистской символики. Было установлено, что в марте 2022 года профессор опубликовал в соцсети пост с приветствием организации, которая признана в РФ экстремистской.
Руководитель пресс-службы судов Санкт-Петербурга сообщала, что Суворов раскаялся. Он пояснил суду, что три года назад разместил этот пост в поддержку друзей из Украины, и забыл его удалить, передает РИА Новости.
Сотрудники Следственного комитета РФ по Московской области закончили расследование уголовного дела в отношении подозреваемых участников экстремистского сообщества на территории Сергиева Посада.