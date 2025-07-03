Ричмонд
+27°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Франции из-за аномальной жары десятилетняя девочка потеряла сознание и умерла

Десятилетняя американка умерла от теплового удара во время посещения Версальского дворца.

Источник: Комсомольская правда

Во Франции произошел трагический случай — десятилетняя американка умерла от теплового удара во время посещения Версальского дворца с семьей. Об этом пишет Le Parisien.

Как сообщает издание, инцидент случился вечером, когда девочка вместе с родителями осматривала дворцовые территории во время аномальной жары.

Как сообщает издание, девочка страдала хроническим заболеванием, что делало ее особенно уязвимой в условиях экстремальной погоды. По данным издания, именно аномальная жара могла спровоцировать резкое ухудшение состояния здоровья.

Уточняется, что экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия в Версале и начали непрямой массаж сердца. Однако, несмотря на все предпринятые усилия, медикам не удалось стабилизировать состояние ребенка.

Ранее KP.RU писал об аномальной жаре во Франции, Испании, Португалии и Италии.