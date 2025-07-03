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В США разбился самолет с 14 людьми на борту

В среду вечером в американском штате Нью-Джерси произошла авиакатастрофа с участием небольшого одномоторного самолета.

В среду вечером в американском штате Нью-Джерси произошла авиакатастрофа с участием небольшого одномоторного самолета. По данным ABC, на борту воздушного судна находились 14 человек.

Инцидент произошел около 17:30 по местному времени (01:30 мск 3 июля) вблизи аэропорта города Уильямстаун.

Спасательные службы оперативно доставили в медицинские учреждения как минимум пятерых пострадавших. Текущее состояние госпитализированных и судьба остальных пассажиров пока не уточняются.

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