Протестующие в Сербии напали на полицейских

В Белграде в ночь на четверг произошли столкновения между участниками несанкционированного протеста и полицией. Как сообщает пресс-служба МВД Сербии, во время задержания нарушителя порядка на перекрестке бульвара Короля Александра и улицы Рузвельтовой один полицейский получил травмы и был госпитализирован.