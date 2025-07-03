«Известия»: НАТО пытается помешать России в Арктике

В начале 2025 года НАТО направило в Балтийское море сводную эскадру, включающую до десяти кораблей различных стран. Кроме того, военно-морские силы Дании подписали контракт с американской компанией Saildrone на использование четырех беспилотных аппаратов Voyager для мониторинга морского дна. Важную роль в этих процессах играет Великобритания, которая заявляет о намерении сохранить свое присутствие в регионе.