ABC: в Соединенных Штатах рухнул самолет с 14 людьми на борту

В США упал самолет.
В среду 2 июня в округе Глостер, штат Нью-Джерси, потерпел крушение небольшой одномоторный самолет, на борту которого находились не менее 14 человек. Данную информацию распространила региональная редакция телекомпании ABC.
В результате происшествия пострадали как минимум пять человек, которые были оперативно госпитализированы. Сведения о степени тяжести полученных ими травм пока не уточняются. Инцидент произошел вблизи аэропорта города Уильямстаун около 17:30 по местному времени (01:30 мск 3 июля).