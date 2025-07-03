ABC: в Соединенных Штатах рухнул самолет с 14 людьми на борту

В результате происшествия пострадали как минимум пять человек, которые были оперативно госпитализированы. Сведения о степени тяжести полученных ими травм пока не уточняются. Инцидент произошел вблизи аэропорта города Уильямстаун около 17:30 по местному времени (01:30 мск 3 июля).