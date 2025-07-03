В Приморье возбудили дело после гибели двух детей и молодого человека в водоеме

Следственный комитет возбудил уголовное дело после трагического происшествия в Приморском крае, где в искусственном водоеме у села Абрамовка погибли трое человек. Как сообщает пресс-служба ведомства, среди погибших — молодой мужчина и две его несовершеннолетние сестры 2011 и 2017 года рождения.