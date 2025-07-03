В Приморье возбудили дело после гибели двух детей и молодого человека в водоеме

Следственный комитет возбудил уголовное дело после трагического происшествия в Приморском крае, где в искусственном водоеме у села Абрамовка погибли трое человек. Как сообщает пресс-служба ведомства, среди погибших — молодой мужчина и две его несовершеннолетние сестры 2011 и 2017 года рождения.
Расследование ведется по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Следственная группа работает на месте происшествия, уделяя особое внимание оценке действий собственника земельного участка, отвечавшего за безопасность водоема.
По предварительным данным, все погибшие утонули. Точные обстоятельства трагедии устанавливаются.
«2 июля 2025 года в районе села Абрамовка Михайловского района в искусственном водоеме обнаружены тела молодого человека и его несовершеннолетних сестер 2011 и 2017 года рождения с признаками утопления», — рассказали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в США разбился самолет с 14 людьми на борту.