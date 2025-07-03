Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Росавиация: временные ограничения ввели в аэропорту Тамбова

Аэропорт Тамбова временно не принимает и не выпускает самолеты.

Источник: Комсомольская правда

Росавиация объявила о введении временных ограничений на авиаперевозки в аэропорту Тамбова. Ограничения затронут как прием, так и отправление воздушных судов.

О введении ограничений сообщили в 02:31 по мск.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Тамбов», — передает Росавиация. Ранее Росавиация также информировала о введении в аэропорту Саратова «Гагарин» ограничений на прием и выпуск гражданских воздушных судов.

В ночь на 26 июня Росавиация сообщала о введении временных ограничений на взлет и посадку самолетов в аэропорту «Внуково». 29 июня под временные ограничения попали аэропорты Волгограды, Саранска, Пензы, Саратова и Элисты.