Росавиация: временные ограничения ввели в аэропорту Тамбова

Росавиация объявила о введении временных ограничений на авиаперевозки в аэропорту Тамбова. Ограничения затронут как прием, так и отправление воздушных судов.
О введении ограничений сообщили в 02:31 по мск.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Тамбов», — передает Росавиация. Ранее Росавиация также информировала о введении в аэропорту Саратова «Гагарин» ограничений на прием и выпуск гражданских воздушных судов.
В ночь на 26 июня Росавиация сообщала о введении временных ограничений на взлет и посадку самолетов в аэропорту «Внуково». 29 июня под временные ограничения попали аэропорты Волгограды, Саранска, Пензы, Саратова и Элисты.