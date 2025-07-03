Росавиация: временные ограничения ввели в аэропорту Тамбова

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Тамбов», — передает Росавиация. Ранее Росавиация также информировала о введении в аэропорту Саратова «Гагарин» ограничений на прием и выпуск гражданских воздушных судов.