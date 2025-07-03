Две семьи мигрантов с подростками выдворили из России из-за драки

Конфликт между подростками в Петербурге привел к выдворению из РФ семей 13-летнего зачинщика драки и его 15-летнего соучастника. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
30 июня 16-летний юноша попал в больницу с побоями после того, как решил выяснить отношения с соседом, 13-летним гражданином Азербайджана, после переписки в социальной сети. Оппонент пришел на встречу вместе с приятелями, поэтому драка закончилась госпитализацией россиянина.
— Правоохранители оперативно установили зачинщика драки, 13-летнего гражданина Азербайджана, который вместе с семьей по решению полиции был выслан в страну исхода, — рассказали в ведомстве.
2 июля сотрудники правоохранительных органов опросили и 15-летнего гражданина Азербайджана, который участвовал в драке. В отношении него и его семьи приняты аналогичные меры, передает РИА Новости.
Сотрудники подмосковной полиции 1 июля начали проводить проверку в связи с массовой дракой мигрантов в Подольске. Конфликт между участниками инцидента произошел на улице Комсомольской. Причина драки не установлена.