Турецко-афганский след: Стали известны новые подробности о теракте в «Крокус Сити Холле»

В ходе подготовки боевики получили навыки обращения с огнестрельным оружием, изучили способы совершения терактов, правила работы со взрывными устройствами и отравляющими веществами. Программа обучения включала также психологическую подготовку.
Из документов следует, что организаторами был разработан детальный план, включавший несколько этапов: обучение исполнителей, выбор цели, доставку оружия и поиск пособников, которые могли обеспечить жильём, транспортом и другими необходимыми средствами. Мухаммадсобир Файзов* был назначен старшим группы и выполнял функции связующего звена между организаторами и исполнителями.
Отдельно отмечается, что Саидокрами Рачабализода* по указанию руководителей прошёл дополнительное обучение в Афганистане, куда попал по поддельным документам через Пакистан.
Ранее сообщалось, что первое судебное заседание по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» планируется на июль, хотя конкретная дата пока не установлена. Адвокат Игорь Трунов, который представляет интересы 95 семей пострадавших, сообщил, что материалы уголовного дела уже направлены во 2-й Западный окружной военный суд.
* Включены Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.