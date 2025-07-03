Турецко-афганский след: Стали известны новые подробности о теракте в «Крокус Сити Холле»

Подготовка боевиков для совершения теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» осуществлялась с июня 2023 года на территории Турции и Афганистана. Согласно документам, с которыми ознакомился ТАСС, Шамсидин Фаридуни*, Далерджон Мирзоев*, Мухаммадсобир Файзов* и Саидокрами Муродали Рачабализода* проходили обучение террористической деятельности в Турции с 1 июня 2023 года по 22 марта 2024 года.