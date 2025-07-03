ВСУ атаковали Воронежскую область беспилотниками, поврежден дом: онлайн-трансляция

Россию атаковали беспилотники.
ВСУ атаковали Воронежскую область беспилотниками 3 июня. После уничтожения одного из БПЛА его обломки повредили частный дом. Информации о пострадавших пока что нет. URA.RU подробно освещает ход отражения атаки Украины по регионам России в прямой трансляции.
05:37 В Нижегородской области объявлена опасность БПЛА.
05:14 Угроза опасности БПЛА также введены в Республике Татарстан и Ульяновской области.
05:12 РСЧС сообщают о введение угрозы опасности БПЛА в Курской области.
05:02 Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов объявил красный уровень «Угроза атаки БПЛА» по всей области.
04:56 Местные рассказали Shot, что слышали несколько звуков взрывов в небе над Воронежем, в Подгоренском районе, в городе Семилуки. В пригороде областного центра также увидели яркие вспышки.
04:55 ПВО сбила в Воронежской области более 5 БПЛА, в самом Воронеже частями сбитого БПЛА повреждена кровля частного дома, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.