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Shot: Взрывы прогремели в Воронежской области

О громких звуках взрывов сообщили жители Воронежской области. По предварительным данным, работает система противовоздушной обороны. Об этом в четверг, 3 июля, написал Telegram-канал Shot.

О громких звуках взрывов сообщили жители Воронежской области. По предварительным данным, работает система противовоздушной обороны. Об этом в четверг, 3 июля, написал Telegram-канал Shot.

— Местные рассказали, что слышали несколько звуков взрывов в небе над Воронежем, в Подгоренском районе, в городе Семилуки. В пригороде областного центра также увидели яркие вспышки, — сказано в публикации.

Официальной информации пока не поступало.

2 июля сообщалось, что средства противовоздушной обороны за сутки ликвидировали 113 беспилотников Вооруженных сил Украины над несколькими городами Донецкой Народной Республики. На местах падения БПЛА работали саперы. Все взрывоопасные предметы и составные части дронов были изъяты и уничтожены.

Днем ранее глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что после атаки украинских беспилотников на Ижевск пострадали 42 человека, еще трое погибли. По его словам, в больницах города находятся 35 человек, из них шестеро пока еще в тяжелом состоянии.

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