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В Воронежской области сбили более пяти вражеских беспилотников

Дежурные силы противовоздушной обороны на территории Воронежской области обнаружили и уничтожили более пяти беспилотных летательных аппаратов. По данным губернатора Александра Гусева, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Источник: Life.ru

В Воронеже обломки одного из сбитых БПЛА повредили кровлю частного жилого дома. Власти уточняют информацию о возможных последствиях атаки. В настоящее время угроза новых налётов беспилотников на регион сохраняется.

Напомним, в ночь на 2 июля силы противовоздушной обороны перехватили пять украинских дронов. По два беспилотника сбили над территориями Курской и Ростовской областей. Ещё один был уничтожен над территорией Республики Крым.

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