В Воронежской области сбили более пяти вражеских беспилотников

В Воронеже обломки одного из сбитых БПЛА повредили кровлю частного жилого дома. Власти уточняют информацию о возможных последствиях атаки. В настоящее время угроза новых налётов беспилотников на регион сохраняется.
Напомним, в ночь на 2 июля силы противовоздушной обороны перехватили пять украинских дронов. По два беспилотника сбили над территориями Курской и Ростовской областей. Ещё один был уничтожен над территорией Республики Крым.
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Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше