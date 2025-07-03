В Липецкой области объявлена угроза атаки БПЛА

БПЛА атаковали Россию.
В Липецкой области объявлен красный уровень опасности из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает главное управление МЧС РФ по региону в своем официальном telegram-канале 2 июля.
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«Объявлен красный уровень “Угроза атаки БПЛА” по Липецкой области», — говорится в опубликованном сообщении ведомства. Жителей региона просят сохранять спокойствие и соблюдать меры предосторожности, рекомендованные в случае воздушной тревоги.
3 июня, аналогичные атаки с применением дронов были зафиксированы в соседней Воронежской области. Тогда силы противовоздушной обороны уничтожили один из беспилотников, однако его обломки повредили частный жилой дом.