Силы ПВО сбили в Воронежской области более пяти беспилотников ВСУ

Средства противовоздушной обороны сбили в Воронежской области более пяти украинских беспилотников. Об этом в четверг, 3 июля, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
— Дежурными силами ПВО на территории нескольких городов Воронежской области обнаружено и уничтожено уже более пяти БПЛА. По предварительным данным, никто не пострадал, — написал он в Telegram-канале.
По его словам, в Воронеже в результате падения частей сбитого дрона повреждена кровля частного дома. Опасность атаки беспилотников в регионе сохраняется, добавил Гусев.
О громких звуках взрывов сообщили жители Воронежской области. По предварительным данным, работает система противовоздушной обороны, написал ранее Telegram-канал Shot.
2 июля сообщалось, что средства противовоздушной обороны за сутки ликвидировали 113 беспилотников Вооруженных сил Украины над несколькими городами Донецкой Народной Республики. На местах падения БПЛА работали саперы. Все взрывоопасные предметы и составные части дронов были изъяты и уничтожены.