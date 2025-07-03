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Гусев: над Воронежской областью сбили 5 БПЛА

Над Воронежской областью силами ПВО сбито пять беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

ПВО уничтожила более 5 БПЛА.

Над Воронежской областью силами ПВО сбито пять беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Дежурные силы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили более пяти беспилотников над территорией Воронежской области. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Однако в Воронеже в результате падения обломков одного из сбитых БПЛА повреждена кровля частного дома», — написал Гусев в своем telegram-канале.

Как отметил губернатор Александр Гусев, информация о возможных последствиях продолжает уточняться. В настоящее время угроза новых атак беспилотников в регионе сохраняется. Местные власти и экстренные службы приведены в состояние повышенной готовности.

Подобные атаки с применением беспилотников уже происходили в Воронежской области ранее: 24 июня силы ПВО уничтожили более 40 БПЛА в 12 муниципальных районах и приграничных зонах региона. Тогда также обошлось без пострадавших, однако были зафиксированы повреждения автомобилей из-за падения обломков.

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