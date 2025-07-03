Пятилетняя девочка упала в открытый люк в Хабаровском крае

В Советской Гавани завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника производственного отдела краевого учреждения. По версии следствия, из-за его бездействия пострадал ребенок — девочка провалилась в открытый люк во дворе. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.