Пятилетняя девочка упала в открытый люк в Хабаровском крае

В Советской Гавани завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника производственного отдела краевого учреждения. По версии следствия, из-за его бездействия пострадал ребенок — девочка провалилась в открытый люк во дворе. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
61-летний мужчина занимал должность начальника производственного отдела учреждения, отвечающего за обслуживание и содержание сетей водоотведения в городе.
«С 2022 года не обеспечивался контроль за безопасностью канализационных люков. Проверок не проводилось, крышки, утраченные на некоторых колодцах, не восстанавливались», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Летом прошлого года пятилетняя девочка вместе с мамой гуляла вблизи дома по улице Площадь Победы. Ребенок наступил на лист фанеры, прикрывавший открытый колодец.
«Конструкция не выдержала, и девочка упала внутрь. Серьезных травм удалось избежать, но помощь медиков потребовалась», — рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.
Мужчина вину не признал, выдвигая противоречивые объяснения случившегося. Однако собранных доказательств оказалось достаточно, чтобы направить дело в суд. Обвинение ему предъявлено по статье УК РФ «Халатность». Дело рассмотрит Советско-Гаванский городской суд.