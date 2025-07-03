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Пятилетняя девочка упала в открытый люк в Хабаровском крае

Сотрудника ресурсоснабжающей организации обвиняют в халатности.

Источник: Комсомольская правда

В Советской Гавани завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника производственного отдела краевого учреждения. По версии следствия, из-за его бездействия пострадал ребенок — девочка провалилась в открытый люк во дворе. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

61-летний мужчина занимал должность начальника производственного отдела учреждения, отвечающего за обслуживание и содержание сетей водоотведения в городе.

«С 2022 года не обеспечивался контроль за безопасностью канализационных люков. Проверок не проводилось, крышки, утраченные на некоторых колодцах, не восстанавливались», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Летом прошлого года пятилетняя девочка вместе с мамой гуляла вблизи дома по улице Площадь Победы. Ребенок наступил на лист фанеры, прикрывавший открытый колодец.

«Конструкция не выдержала, и девочка упала внутрь. Серьезных травм удалось избежать, но помощь медиков потребовалась», — рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Мужчина вину не признал, выдвигая противоречивые объяснения случившегося. Однако собранных доказательств оказалось достаточно, чтобы направить дело в суд. Обвинение ему предъявлено по статье УК РФ «Халатность». Дело рассмотрит Советско-Гаванский городской суд.