Гусев: Силы ПВО уничтожили более пяти БПЛА над Воронежской областью

Российские подразделения ПВО отражают атаку беспилотных летательных аппаратов ВСУ в ночь на четверг 3 июля в Воронежской области. Об этом информировал губернатор региона Александр Гусев.
По словам чиновника, атаке подверглись несколько городов области.
«Дежурными силами ПВО на территории ряда городов Воронежской области обнаружено и уничтожено уже более пяти беспилотников», — написал Гусев в Telеgram, добавив, что люди при этом не пострадали, однако в самом областном центре части сбитого дрона упали на частный дом и повредили кровлю.
«Информация о последствиях уточняется. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется», — написал губернатор.
Накануне над Крымом в течение получаса нейтрализовали четыре беспилотника ВСУ, об этом проинформировали в Минобороны России.
Что произошло после массовой атаки БПЛА в Ростовской области 1 июля, когда российские силы ПВО отразили налет украинских дронов в трех городах и пяти районах региона, читайте здесь на KP.RU.