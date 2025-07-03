Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гусев: Силы ПВО уничтожили более пяти БПЛА над Воронежской областью

Губернатор Воронежской области сообщил об отражении атаки дронов в ночь на 3 июля.

Источник: Комсомольская правда

Российские подразделения ПВО отражают атаку беспилотных летательных аппаратов ВСУ в ночь на четверг 3 июля в Воронежской области. Об этом информировал губернатор региона Александр Гусев.

По словам чиновника, атаке подверглись несколько городов области.

«Дежурными силами ПВО на территории ряда городов Воронежской области обнаружено и уничтожено уже более пяти беспилотников», — написал Гусев в Telеgram, добавив, что люди при этом не пострадали, однако в самом областном центре части сбитого дрона упали на частный дом и повредили кровлю.

«Информация о последствиях уточняется. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется», — написал губернатор.

Накануне над Крымом в течение получаса нейтрализовали четыре беспилотника ВСУ, об этом проинформировали в Минобороны России.

Что произошло после массовой атаки БПЛА в Ростовской области 1 июля, когда российские силы ПВО отразили налет украинских дронов в трех городах и пяти районах региона, читайте здесь на KP.RU.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше