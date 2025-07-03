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Мужчина после кражи телефона попытался скрыться в отделе полиции в Ленобласти

Мужчина в Ленинградской области после кражи телефона у прохожего попытался скрыться в одном из местных отделов полиции. Об этом в среду, 2 июля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мужчина в Ленинградской области после кражи телефона у прохожего попытался скрыться в одном из местных отделов полиции. Об этом в среду, 2 июля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В полицию поступило сообщение о том, что в городе Кудрове к мужчине подошел вооруженный ножом неизвестный. Он, угрожая расправой, отобрал телефон.

Позже полицейские задержали преступника, который перелез через забор на территорию отделения полиции.

— Разбой имел курьезный финал. Злоумышленник так усердно пытался скрыться от правосудия, что сам прибежал в полицию, — написала Волк в Telegram-канале.

В настоящее время в отношении злоумышленника рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Во время допроса он признал вину в краже телефона.

В июне двое мужчин сломали замок стеклянной витрины в магазине электроники в подмосковном Сергиевом Посаде, украли семь телефонов общей стоимостью более одного миллиона рублей и скрылись. Злоумышленников удалось задержать полицейским.

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