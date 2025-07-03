«Водопад в жилом районе»: микрорайон Владивостока затопило из-за порыва трубы

Один из микрорайонов Владивостока затопило из-за порыва трубы. Авария произошла возле дома на Полины Осипенко, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Telegram-канал (18+) Amur_Mash.
В результате коммунальной аварии сразу несколько улиц оказались во власти стихии. Мощный поток воды затопил дороги, дворы и детскую площадку. На месте уже работают специальные службы.
Напомним, в апреле во Владивостоке на улице Русская, 45 произошёл мощный порыв трубы с горячей водой. По словам очевидцев, фонтан кипятка поднимался на высоту до восьмого этажа и заливал балконы жильцов. Позже прокуратура организовала проверку.