«Водопад в жилом районе»: микрорайон Владивостока затопило из-за порыва трубы

Напомним, в апреле во Владивостоке на улице Русская, 45 произошёл мощный порыв трубы с горячей водой. По словам очевидцев, фонтан кипятка поднимался на высоту до восьмого этажа и заливал балконы жильцов. Позже прокуратура организовала проверку.