«Не вижу смысла»: отец задержанного в Азербайджане не захотел говорить о сыне

Илья Безуглый из Калининграда есть среди задержанных в республике Азербайджан якобы за распространение наркотиков граждан Российской Федерации. Это подтвердил его отец Игорь Безуглый.
— Илья Безуглый является моим сыном. Мне известно, что его задержали в Азербайджане. Но пока я не вижу смысла говорить об этом, — цитирует мужчину РИА Новости.
Стали известны личности еще двух задержанных в Азербайджане россиян — это психолог Алексей Васильченко и разработчик Валерий Дулов, сообщил 2 июля Telegram-канал Baza. Последний работал инженером-нефтяником на Ямале, позже занимался разработкой приложения для оценки запасов нефти. С 2013 года работал разработчиком в «Газпромнефти». Он уехал из РФ в октябре 2022 года.
Еще один задержанный в Азербайджане россиянин — это Дмитрий Федоров из Петербурга. Задержанному 22 года, раньше он учился в архитектурно-строительном университете. При этом факт задержания подтвердил его отчим.
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