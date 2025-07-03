«Не вижу смысла»: отец задержанного в Азербайджане не захотел говорить о сыне

Стали известны личности еще двух задержанных в Азербайджане россиян — это психолог Алексей Васильченко и разработчик Валерий Дулов, сообщил 2 июля Telegram-канал Baza. Последний работал инженером-нефтяником на Ямале, позже занимался разработкой приложения для оценки запасов нефти. С 2013 года работал разработчиком в «Газпромнефти». Он уехал из РФ в октябре 2022 года.