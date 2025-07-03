Автомобиль загорелся на Фурманова в Хабаровске

«Когда спасатели прибыли на место, моторный отсек иномарки уже был полностью охвачен огнем. В результате высокой температуры и распространения продуктов горения повреждения получил и стоявший рядом автомобиль», — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.