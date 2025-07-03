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Автомобиль загорелся на Фурманова в Хабаровске

Пострадала стоявшая рядом машина.

Источник: Комсомольская правда

За минувшие сутки в регионе ЧС не произошло. В Хабаровске пожарные МЧС России тушили возгорание легкового автомобиля. Сообщение о происшествии поступило с улицы Фурманова. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

«Когда спасатели прибыли на место, моторный отсек иномарки уже был полностью охвачен огнем. В результате высокой температуры и распространения продуктов горения повреждения получил и стоявший рядом автомобиль», — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Пожар был локализован и ликвидирован. О пострадавших не сообщается. Дознаватели Госпожнадзора МЧС проведут проверку и установят точную причину возгорания.