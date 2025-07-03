FP: у Бали затонул паром с 65 людьми на борту

«По меньшей мере 61 человек пропал без вести после того, как паром затонул у популярного индонезийского острова Бали поздно вечером в среду», — приводит издание заявление спасателей. По информации источника, на борту находились 53 пассажира и 12 членов экипажа. Были ли среди них россияне пока что неизвестно.