AFP: паром затонул у острова Бали, более 60 человек пропали без вести

Трагедия произошла в среду вечером у берегов Бали — паром потерпел крушение, в результате чего более 60 человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает агентство France-Presse. «По меньшей мере 61 человек пропал без вести после того, как паром затонул у популярного индонезийского острова Бали поздно вечером в среду», — пишет издание. Уточняется, что трагедия произошла в 23:20 по местному времени (18:20 мск) — паром потерпел крушение с 65 людьми на борту (53 пассажира и 12 членов экипажа). Спасателям удалось спасти лишь четверых из них.