Суд рассмотрит дело банды, похищавшей и избивавшей мигрантов во Владивостоке

В Приморье завершено расследование громкого уголовного дела о деятельности вооружённой преступной группировки и массовых нарушениях миграционного законодательства. Заместитель прокурора региона Степан Тюкавкин утвердил обвинительное заключение в отношении организатора и четырёх участников банды, а также двух бывших сотрудников управления по вопросам миграции УМВД России по Приморью, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры края.
По данным следствия, в 2023 году во Владивостоке Асланбек У. создал устойчивую вооружённую группу, в которую вошли пятеро иностранных граждан. Основной целью банды были нападения на других мигрантов с целью вымогательства денежных средств. В течение нескольких месяцев 2023 года участники группировки нападали на потерпевших, избивали их, угрожали оружием и похищали. Общая сумма вымогательств превысила 700 тысяч рублей.
Один из эпизодов произошёл на улице Бородинской во Владивостоке, где двоих иностранцев избили, одному из них стреляли в ногу из травматического пистолета. В ходе другого нападения, на улице Добровольского, фигуранты похитили двух человек с целью получить информацию о местонахождении мужчины, с которым ранее у участников банды был конфликт.
Также в дело вовлечены бывшие должностные лица управления по вопросам миграции. Следствие установило, что один из участников банды сотрудничал с начальником отдела трудовой миграции, который, в свою очередь, входил в преступную группу, организованную руководством управления. С апреля по август 2023 года эти лица незаконно переоформили 41 патент на трудовую деятельность с нарушением сроков и оформили фиктивную постановку на миграционный учёт для 19 человек. Кроме того, при преступном бездействии начальников миграционной службы в Уссурийске и Владивостоке были фиктивно поставлены на учёт свыше 21 тысячи иностранцев. Оба сотрудника полиции уволены из органов внутренних дел.
Все участники банды, включая Асланбека У., а также экс-начальник управления по вопросам миграции, находятся под стражей. В отношении одного из фигурантов дело выделено в отдельное производство.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, собранных УФСБ России по Приморскому краю, и в ближайшее время поступит в Приморский краевой суд для рассмотрения по существу.
Напомним, в Приморье прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о вымогательстве, происходившем в районе аэропорта Владивостока имени В. К. Арсеньева. Перед судом предстанут пятеро участников организованной группы, которые с 2021 по 2024 год систематически требовали деньги у иностранного гражданина, занимавшегося частным извозом.