Суд рассмотрит дело банды, похищавшей и избивавшей мигрантов во Владивостоке

Также в дело вовлечены бывшие должностные лица управления по вопросам миграции. Следствие установило, что один из участников банды сотрудничал с начальником отдела трудовой миграции, который, в свою очередь, входил в преступную группу, организованную руководством управления. С апреля по август 2023 года эти лица незаконно переоформили 41 патент на трудовую деятельность с нарушением сроков и оформили фиктивную постановку на миграционный учёт для 19 человек. Кроме того, при преступном бездействии начальников миграционной службы в Уссурийске и Владивостоке были фиктивно поставлены на учёт свыше 21 тысячи иностранцев. Оба сотрудника полиции уволены из органов внутренних дел.