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В Приморье раскрыто хищение бюджетных средств в больнице

В Приморье в суд будет передано уголовное дело о крупном хищении денежных средств в одном из медицинских учреждений края.

Источник: Аргументы и факты

По версии следствия, преступную группу организовала главный бухгалтер больницы.

Завышали зарплаты.

Следственное управление УМВД России по Приморскому краю завершило расследование уголовного дела по факту хищения бюджетных средств в Надеждинской центральной районной больнице. Преступная схема действовала на протяжении нескольких лет.

По версии следствия, в деле фигурируют сразу несколько сотрудников краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Надеждинская центральная районная больница». Организатором схемы незаконного обогащения полицейские называют 64-летнюю главного бухгалтера учреждения.

В течение четырёх лет в больнице искусственно завышали зарплаты группе медиков. Полученные средства они частично оставляли себе, а частично обналичивали и передавали организатору схемы.

Следствие доказало участие в махинациях, помимо главного бухгалтера, ещё как минимум семерых сотрудников медицинского учреждения.

Обвиняемые признали вину.

Правоохранительные органы оценивают ущерб, нанесённый государству в результате противоправных действий, в 46 миллионов рублей.

Преступную схему удалось раскрыть сотрудникам управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Приморскому краю.

Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере, совершённом организованной группой лиц. Все обвиняемые признали свою вину.

Во время обысков в рабочих кабинетах и по местам жительства фигурантов дела были изъяты ноутбуки, смартфоны и банковские карты, на которые поступали похищенные средства. Также наложен арест на их имущество.

Дело передано в Надеждинский районный суд. Дата его рассмотрения пока не назначена.

Все обвиняемые ожидают решения суда на свободе. В качестве меры пресечения им избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.