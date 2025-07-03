В Приморье раскрыто хищение бюджетных средств в больнице

По версии следствия, преступную группу организовала главный бухгалтер больницы.
Завышали зарплаты.
Следственное управление УМВД России по Приморскому краю завершило расследование уголовного дела по факту хищения бюджетных средств в Надеждинской центральной районной больнице. Преступная схема действовала на протяжении нескольких лет.
По версии следствия, в деле фигурируют сразу несколько сотрудников краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Надеждинская центральная районная больница». Организатором схемы незаконного обогащения полицейские называют 64-летнюю главного бухгалтера учреждения.
В течение четырёх лет в больнице искусственно завышали зарплаты группе медиков. Полученные средства они частично оставляли себе, а частично обналичивали и передавали организатору схемы.
Следствие доказало участие в махинациях, помимо главного бухгалтера, ещё как минимум семерых сотрудников медицинского учреждения.
Обвиняемые признали вину.
Правоохранительные органы оценивают ущерб, нанесённый государству в результате противоправных действий, в 46 миллионов рублей.
Преступную схему удалось раскрыть сотрудникам управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Приморскому краю.
Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере, совершённом организованной группой лиц. Все обвиняемые признали свою вину.
Во время обысков в рабочих кабинетах и по местам жительства фигурантов дела были изъяты ноутбуки, смартфоны и банковские карты, на которые поступали похищенные средства. Также наложен арест на их имущество.
Дело передано в Надеждинский районный суд. Дата его рассмотрения пока не назначена.
Все обвиняемые ожидают решения суда на свободе. В качестве меры пресечения им избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.