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В Хабаровском крае за день утонули мужчина и 11-летняя девочка

Новые трагедии на водоёмах: с начала лета в воде погибли уже 11 человек, в том числе 5 детей.

В Хабаровском крае трагическая статистика происшествий на водоёмах продолжает расти. Накануне в разных районах края погибли два человека — взрослый и подросток, сообщает телеграм-канал МЧС Хабаровского края.

В районе полуострова Заячий в Хабаровске утонул 29-летний мужчина. Его тело пока не найдено, поиски продолжаются.

Второй случай произошёл на карьере у села Сосновка в СНТ «Молочник» — здесь во время купания утонула 15-летняя девочка. Она была с подругами, которые не сразу заметили её исчезновение. Тело ребёнка найдено, с семьёй работает психолог МЧС.

По данным спасателей, с начала лета в Хабаровском крае в воде погибли уже 11 человек, из них пятеро — дети. Главные причины — отсутствие присмотра и купание в нетрезвом виде.

«Даже несколько секунд могут стоить жизни. Взрослые и дети тонут молча. Безопасность ребёнка — это зона ответственности родителей», — подчеркнул государственный инспектор по маломерным судам Александр Гомзарь.

Специалисты МЧС и волонтёры регулярно проводят рейды и напоминают: нельзя заходить в воду в запрещённых местах, оставлять детей без присмотра, рисковать ради отдыха. Лето должно быть безопасным.