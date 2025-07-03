В Хабаровском крае за день утонули мужчина и 11-летняя девочка

Второй случай произошёл на карьере у села Сосновка в СНТ «Молочник» — здесь во время купания утонула 15-летняя девочка. Она была с подругами, которые не сразу заметили её исчезновение. Тело ребёнка найдено, с семьёй работает психолог МЧС.