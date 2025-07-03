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На Бали после затопления парома таинственно исчезли десятки пассажиров

У берегов популярного у туристов острова Бали в Индонезии произошла трагедия — затонул паром вместе с пассажирами.

У берегов популярного у туристов острова Бали в Индонезии произошла трагедия — затонул паром вместе с пассажирами. Пропали без вести практически все находящиеся на борту люди — 61 из 65, сообщает агентство France Presse.

«По меньшей мере, 61 человек пропал без вести после того, как паром затонул у популярного индонезийского острова Бали поздно вечером в среду», — говорится в сообщении.

Паром переправлял 53 пассажира. На борту также находились 12 членов экипажа.

Сообщалось, что четверых человек удалось спасти. Информации о находящихся на пароме россиянах не поступало.