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13-летнего подростка нашли мертвым в Акмолинской области

По факту смерти несовершеннолетнего полиция региона завела уголовное дело, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: Kazinform

Трагедия произошла в Зерендинском районе Акмолинской области. Тело 13-летнего мальчика было найдено его родными. Среди возможных причин смерти некоторые местные паблики называют отравление бензином.

Между тем, в пресс-службе департамента полиции сообщили, что по факту смерти несовершеннолетнего, имевшего место 2 июля в Зерендинском районе, возбуждено уголовное дело.

В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства происшествия. Назначены экспертизы для установления точной причины смерти. Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

пояснили в ведомстве