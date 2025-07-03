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В Сумах фиксируют отток населения и нежелание сдавать квартиры бойцам ВСУ

Жители города Сумы активно продают недвижимость и покидают регион, при этом категорически отказываются сдавать квартиры украинским военным. Об этом сообщают источники в российских силовых структурах.

Украинские военные жалуются на нежелание местных сдавать квартиры.

Жители города Сумы активно продают недвижимость и покидают регион, при этом категорически отказываются сдавать квартиры украинским военным. Об этом сообщают источники в российских силовых структурах.

«Отток населения из областного центра продолжается, хотя и не носит массового характера. Многие жители уезжают самостоятельно, продавая жилье, но не желают размещать в нем военнослужащих ВСУ. На это, как утверждается, украинские солдаты даже жалуются в социальных сетях», — рассказали в силовых структурах РФ. Их цитирует ТАСС.

Источник уточнил, что принудительная эвакуация жителей приграничных сел Сумской области проводилась еще во время наступления ВСУ на Курском направлении. Сейчас же речь идет о добровольном переезде горожан.

Ранее российские силовые структуры сообщали, что украинские власти стремятся эвакуировать жителей Сум для размещения военнослужащих ВСУ в освободившихся квартирах, при этом среди населения преобладает негативное отношение к размещению военных в жилых домах. Уже в 2022 году часть жителей региона выехала в Россию, а в приграничных населенных пунктах практически не осталось гражданского населения из-за организованной эвакуации.