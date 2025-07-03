В Сумах фиксируют отток населения и нежелание сдавать квартиры бойцам ВСУ

«Отток населения из областного центра продолжается, хотя и не носит массового характера. Многие жители уезжают самостоятельно, продавая жилье, но не желают размещать в нем военнослужащих ВСУ. На это, как утверждается, украинские солдаты даже жалуются в социальных сетях», — рассказали в силовых структурах РФ. Их цитирует ТАСС.