Утром 3 июля 2025 года стало известно о том, что умер Геннадий Айдаев, бывший мэр города Улан-Удэ. Об этом КП-Иркутск сообщил нынешний мэр города Игорь Шутенков.
Умер Геннадий Айдаев, бывший мэр Улан-Удэ.
Геннадий посвятил свою жизнь служению городу и людям. Под его руководством облик столицы Бурятии преобразился. Он стал главой Улан-Удэ в 1998 году и избирался на эту должность три года подряд.
— Пусть пример мужества и ответственности, показанный Геннадием Архиповичем, вдохновляет будущих руководителей и лидеров на достойную работу ради общего блага, — поделился в своем телеграм-канале Игорь Шутенков.
Помимо руководства администрацией, Геннадий Айдаев являлся доктором экономических наук, профессором, членом- корреспондентом Международной инженерной академии.
Умер Геннадий Айдаев, бывший мэр Улан-Удэ. Он остался заслуженным экономистом Республики Бурятия и ковалером ордена Почета.