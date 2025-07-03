Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер Геннадий Айдаев, бывший мэр Улан-Удэ

На 75-м году жизни умер Геннадий Айдаев, бывший мэр Улан-Удэ.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Утром 3 июля 2025 года стало известно о том, что умер Геннадий Айдаев, бывший мэр города Улан-Удэ. Об этом КП-Иркутск сообщил нынешний мэр города Игорь Шутенков.

Умер Геннадий Айдаев, бывший мэр Улан-Удэ.

Геннадий посвятил свою жизнь служению городу и людям. Под его руководством облик столицы Бурятии преобразился. Он стал главой Улан-Удэ в 1998 году и избирался на эту должность три года подряд.

— Пусть пример мужества и ответственности, показанный Геннадием Архиповичем, вдохновляет будущих руководителей и лидеров на достойную работу ради общего блага, — поделился в своем телеграм-канале Игорь Шутенков.

Помимо руководства администрацией, Геннадий Айдаев являлся доктором экономических наук, профессором, членом- корреспондентом Международной инженерной академии.

Умер Геннадий Айдаев, бывший мэр Улан-Удэ. Он остался заслуженным экономистом Республики Бурятия и ковалером ордена Почета.