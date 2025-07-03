ТАСС: трое исполнителей теракта в «Крокусе» находились под мефедроном

«Обвиняемые настаивают, что незадолго до нападения на “Крокус” им якобы давали какую-то жидкость с наркотическим веществом, после употребления которой они общались с воинами Аллаха… По результатам судебных экспертиз в крови [троих из них] обнаружено наркотическое средство — мефедрон», — пишет ТАСС.