ТАСС: трое исполнителей теракта в «Крокусе» находились под мефедроном

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года.
Трое из четырех исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» находились под воздействием наркотиков во время нападения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы следствия.
«Обвиняемые настаивают, что незадолго до нападения на “Крокус” им якобы давали какую-то жидкость с наркотическим веществом, после употребления которой они общались с воинами Аллаха… По результатам судебных экспертиз в крови [троих из них] обнаружено наркотическое средство — мефедрон», — пишет ТАСС.
В крови четвертого участника нападения, Шамсидина Фаридуни, наркотические вещества не найдены. Он стал единственным из всех обвиняемых, кто полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы 95 потерпевших по делу, подтвердил ТАСС эту информацию.