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Mash: Беспилотники ВСУ атаковали Липецкую область

Украинские беспилотники атаковали Липецкую область. Об этом в четверг, 3 июля, сообщил Telegram-канал Mash.

Украинские беспилотники атаковали Липецкую область. Об этом в четверг, 3 июля, сообщил Telegram-канал Mash.

— Местные жители рассказали, что услышали около 15 громких взрывов в Европейском и Измайловском районах. По предварительным данным, работают силы противовоздушной обороны, — сказано в публикации.

Средства противовоздушной обороны сбили в Воронежской области более пяти украинских беспилотников, сообщил в эту ночь губернатор региона Александр Гусев. По предварительным данным, никто не пострадал.

О громких звуках взрывов сообщили жители Воронежской области. По предварительным данным, работает система противовоздушной обороны, написал ранее Telegram-канал Shot.

2 июля сообщалось, что средства противовоздушной обороны за сутки ликвидировали 113 беспилотников Вооруженных сил Украины над несколькими городами Донецкой Народной Республики. На местах падения БПЛА работали саперы. Все взрывоопасные предметы и составные части дронов были изъяты и уничтожены.

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