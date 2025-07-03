Mash: Беспилотники ВСУ атаковали Липецкую область

Украинские беспилотники атаковали Липецкую область. Об этом в четверг, 3 июля, сообщил Telegram-канал Mash.
— Местные жители рассказали, что услышали около 15 громких взрывов в Европейском и Измайловском районах. По предварительным данным, работают силы противовоздушной обороны, — сказано в публикации.
Средства противовоздушной обороны сбили в Воронежской области более пяти украинских беспилотников, сообщил в эту ночь губернатор региона Александр Гусев. По предварительным данным, никто не пострадал.
О громких звуках взрывов сообщили жители Воронежской области. По предварительным данным, работает система противовоздушной обороны, написал ранее Telegram-канал Shot.
2 июля сообщалось, что средства противовоздушной обороны за сутки ликвидировали 113 беспилотников Вооруженных сил Украины над несколькими городами Донецкой Народной Республики. На местах падения БПЛА работали саперы. Все взрывоопасные предметы и составные части дронов были изъяты и уничтожены.