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Появились жуткие подробности затопления парома с людьми на Бали

Стали известны некоторые подробности о затонувшем на Бали пароме, на борту которого находилось 53 пассажира и 12 членов экипажа.

Стали известны некоторые подробности о затонувшем на Бали пароме, на борту которого находилось 53 пассажира и 12 членов экипажа. Удалось спасти 20 человек, двое значатся погибшими, передает AP News.

Большая часть тех, кого удалось спасти, находились без сознания. Они несколько часов дрейфовали в отрытой воде.

Ранее сообщалось, что практически все находившиеся на борту парома люди пропали без вести. После его затопления спасено было лишь четверо.

На данный момент нет информации, были на том пароме граждане России. Других подробностей также нет.