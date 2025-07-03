ТАСС: трое исполнителей теракта в «Крокусе» были под воздействием наркотиков

Трое террористов, причастных к трагедии в «Крокус Сити Холле» — Далерджон Мирзоев*, Мухаммадсобир Файзов* и Саидокрами Рачабализода* — в момент совершения преступления находились в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на соответствующие документы.
«Как следует из показаний, обвиняемые настаивают, что незадолго до нападения на “Крокус сити холл” им якобы давали какую-то жидкость с наркотическим веществом, после употребления которой они общались с воинами Аллаха», — передает агентство.
Уточняется, что по результатам экспертиз в крови террористов обнаружен мефедрон. Согласно данным, наркотики в крови не были выявлены лишь у Шамсидина Фаридуни* — единственного из четырех нападавших, кто полностью признал вину и выразил раскаяние. Эти сведения подтвердил ТАСС адвокат Игорь Трунов. Ранее KP.RU писал, что подготовка к теракту в «Крокус сити холл» велась с 2023 года.
* — Внесены в список экстремистов и терроритов в РФ.