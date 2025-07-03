Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин потребовал доклад о ситуации с пятиэтажкой на Бограда в Красноярске

Председатель СК России запросил доклад о ходе проверки по факту нарушения жилищных прав граждан в Красноярске.

Источник: Комсомольская правда

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки по факту нарушения прав жителей пятиэтажки на улице Бограда в Красноярске.

Напомним, что утром 2 июля у первого подъезда жилого дома № 114 на Бограда провалился асфальт с грунтом. В результате фундамент и несущая стена здания просели на один метр.

— По словам местных жителей, они давно замечали трещины на стенах дома и обращались в аварийные службы, однако никаких мер не принималось, — добавили в СК.

Накануне специалисты приступили к первым аварийно-восстановительным работам для выяснения причин провала. На месте работает техника, а также сотрудники ресурсоснабжающих организаций и городских служб.

Жителям двух квартир предоставили временное жилье в гостинице, третья же переехала в маневренный фонд краевого центра. Остальные горожане разместились у родных и близких.

Известно, что здание, построенное в 1960 году, не числилось в списке аварийных.