Бастрыкин потребовал доклад о ситуации с пятиэтажкой на Бограда в Красноярске

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки по факту нарушения прав жителей пятиэтажки на улице Бограда в Красноярске.
Напомним, что утром 2 июля у первого подъезда жилого дома № 114 на Бограда провалился асфальт с грунтом. В результате фундамент и несущая стена здания просели на один метр.
— По словам местных жителей, они давно замечали трещины на стенах дома и обращались в аварийные службы, однако никаких мер не принималось, — добавили в СК.
Накануне специалисты приступили к первым аварийно-восстановительным работам для выяснения причин провала. На месте работает техника, а также сотрудники ресурсоснабжающих организаций и городских служб.
Жителям двух квартир предоставили временное жилье в гостинице, третья же переехала в маневренный фонд краевого центра. Остальные горожане разместились у родных и близких.
Известно, что здание, построенное в 1960 году, не числилось в списке аварийных.